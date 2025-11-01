Jokića izdao saigrač od 125 miliona dolara: Potpisao ugovor i zaboravio da igra košarku

Mondo pre 1 sat  |  Nemanja Stanojčić
Jokića izdao saigrač od 125 miliona dolara: Potpisao ugovor i zaboravio da igra košarku

Kristijan Braun (24) dobio je novi ugovor od Denvera i dobiće 125 miliona dolara za pet godina saradnje.

Od kada je stavio paraf na produžetak saradnje kao da je zaboravio da igra košarku. Videlo se to i u poslednjem meču u kom je tim iz Kolorada posle drame izgubio od Portlanda (109:107). Mogao je da bude heroj i sve da reši, ali je na 35 sekundi pre kraja, pri vođstvu Denvera (107:105) promašio potpuno otvorenu trojku na dodavanje Nikole Jokića. Ne samo da mu je upropastio istorijski tripl-dabl nego je propustio priliku da stavi tačku na meč. Da stvar bude gora po
Jokiću nedostajala asistencija za istoriju (video)

Jokiću nedostajala asistencija za istoriju (video)

Sportski žurnal pre 4 sati
Amerika i svet su videli – Jokić je ponovo pokraden /video/

Amerika i svet su videli – Jokić je ponovo pokraden /video/

Sputnik pre 5 sati
Ovo se ne viđa često! Nikola Jokić se zatrčao ka košu i digao sve na noge (video)

Ovo se ne viđa često! Nikola Jokić se zatrčao ka košu i digao sve na noge (video)

Večernje novosti pre 5 sati
Nikola Jokić stao na asistenciju do istorijskog dostignuća

Nikola Jokić stao na asistenciju do istorijskog dostignuća

Sport klub pre 5 sati
„Sombor-dabl" Jokića u porazu, Bogdanović i Đurišić nisu igrali

„Sombor-dabl“ Jokića u porazu, Bogdanović i Đurišić nisu igrali

Sport klub pre 6 sati
Iživljavanje nad Jokićem prevršilo je svaku meru! Sudije pokrale Srbina u poslednjim sekundama meča: Čovek ga vuče s leđa, a…

Iživljavanje nad Jokićem prevršilo je svaku meru! Sudije pokrale Srbina u poslednjim sekundama meča: Čovek ga vuče s leđa, a oni sviraju ovo - bruka!

Kurir pre 6 sati
Nikoli Jokiću nedostajala asistencija za istoriju: Somborac promašio šut za pobedu

Nikoli Jokiću nedostajala asistencija za istoriju: Somborac promašio šut za pobedu

Euronews pre 6 sati
