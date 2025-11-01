Jokića izdao saigrač od 125 miliona dolara: Potpisao ugovor i zaboravio da igra košarku

Kristijan Braun (24) dobio je novi ugovor od Denvera i dobiće 125 miliona dolara za pet godina saradnje.

Od kada je stavio paraf na produžetak saradnje kao da je zaboravio da igra košarku. Videlo se to i u poslednjem meču u kom je tim iz Kolorada posle drame izgubio od Portlanda (109:107). Mogao je da bude heroj i sve da reši, ali je na 35 sekundi pre kraja, pri vođstvu Denvera (107:105) promašio potpuno otvorenu trojku na dodavanje Nikole Jokića. Ne samo da mu je upropastio istorijski tripl-dabl nego je propustio priliku da stavi tačku na meč. Da stvar bude gora po