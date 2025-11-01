U tišini i sa jednom porukom održana komemorativna šetnja u Leskovcu

U tišini i samo sa jednom porukom napisanom na transparentu „16 žrtava 0 odgovornih“ održana je večeras komemorativna šetnja u Leskovcu.

Okupljeni građani su na trgu palili sveće ispred ispisanih imena žrtava pada nadstrešnice a zatim krenuli mirno i u tišini da obilaze nadležne institucije. Prošli su pored sedišta grada, Policijske uprave Leskovac i prostorija Srpske napredne stranke. Incidentata nije bilo, a šetnja je završena šesnaestominutnom tišinom na trgu. Policija je sve vreme obezbeđivala