Iživljavanje nad Jokićem prevršilo je svaku meru! Sudije pokrale Srbina u poslednjim sekundama meča: Čovek ga vuče s leđa, a oni sviraju ovo - bruka!

Kurir pre 1 sat
Iživljavanje nad Jokićem prevršilo je svaku meru! Sudije pokrale Srbina u poslednjim sekundama meča: Čovek ga vuče s leđa, a…

Košarkaši Denvera doživeli su bolan poraz u Oregonu prethodne noći.

Portland je posle uzbudljive završnice savladao Nagetse rezultatom 109:107, a u samoj završnici viđena je jedna sramna sudijska odluka koja je direktno uticala na ishod ovog meča. U poslednjim sekundama meča umesto faula nad Jokićem, arbitri su svirali "mrtvu loptu". Naime, na četiri sekunde pre kraja, pri rezultatu 107:107, Kem Džonson je izblokiran na prodoru, ali je ostao posed za Denver. Marej je izveo aut. Video je Jokića u reketu i bacio mu loptu. Kamara je
