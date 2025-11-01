Policija mu pronašla preko 9 kilograma marihuane! Uhapšen muškarac (56) iz Velike Plane: Evo gde je pronađena droga

Kurir pre 5 minuta
Policija mu pronašla preko 9 kilograma marihuane! Uhapšen muškarac (56) iz Velike Plane: Evo gde je pronađena droga

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Smederevu, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u tom gradu, uhapsili su danas B.

N. (56) iz Velike Plane, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Kako je saopšteno iz PU Smederevo, policijski službenici su prilikom pretresa kuće i vikendice osumnjičenog, u Velikoj Plani, pronašli više od devet kilograma marihuane. Osumnjičenom će biti određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden višem javnom tužiocu u Smederevu. Kurir.rs
