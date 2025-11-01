"Svako je dobio šta je zaslužio..." Željko Šašić nakon mnogo godina o braku Lukasa i Sonje: Oduvek je bio đavolak, to nije ljubav, to je bila provokacija

Kurir pre 55 minuta
"Svako je dobio šta je zaslužio..." Željko Šašić nakon mnogo godina o braku Lukasa i Sonje: Oduvek je bio đavolak, to nije ljubav, to je bila provokacija

Ljubavna priča Željka Šašića i Sonje Vuksanović godinama intrigira javnost.

Atraktivna brineta se nakon razvoda od pevača udala za njegovog kolegu Acu Lukasa od koga se takođe nakon nekoliko godina braka rastala. Razne spekulacije i nagađanja o međusobnim odnosima privlačile su njihove fanove ali i širu publiku, a pevač je sada bez dlake na jeziku otvoreno govorio o svemu. - Nije bilo sve sjajno, to se možda i videlo nekad. Ne sećam se kada je puklo, ali je počelo da puca po šavovima i onda tako te neke stvari izlaze na videlo. Jedino sebi
Mondo pre 25 minuta
Aca Lukaszeljko sasicrazvod

