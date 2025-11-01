"Kad je Siniša otišao, mislio sam da se više neću baviti ovim": Tanjga vraća Vošu u Evropu i pamti savete kuma

Vojvodina je dočekala novembar na čvrstom trećem mestu tabele Super lige Srbije.

U razgovoru za sajt Super lige, šef stručnog štaba Miroslav Tanjga (61) analizirao je dosadašnji deo sezone, govorio o izazovima, balansu između mladih i iskusnih igrača, ali i o svom putu do klupe "Stare dame", na kom je ključnu ulogu imao njegov kum, legendarni Siniša Mihajlović. U momentu razgovora, nakon pobede protiv Zvezde, Vojvodina je treća sa četiri boda zaostatka za Zvezdom i Partizanom i sa sedam bodova više od četvrtoplasiranog OFK Beograda. Tanjga je