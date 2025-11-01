Na današnji dan, 1. novembar - tragedija i večni ožiljak Novog Sada

Na današnji dan, dogodilo se: 1500. Rođen je italijanski vajar i zlatar Benvenuto Čelini (Cellini), najpoznatiji majstor svoga vremena za detaljne ukrase od zlata za kraljeve i plemiće. Radio je i skulpture i reljefe velikog formata - "Persej", "Kozimo Mediči", "Nimfe iz Fontenbloa", a njegova autobiografija ("Moj život", 1562) značajan je dokument za kulturnu istoriju renesanse. 1509. Javnosti su prvi put predstavljene slike na plafonu Sikstinske kapele koje je