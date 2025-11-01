Na današnji dan: Na Železničkoj stanici u Novom Sadu poginulo 16 osoba, počeli pregovori u Dejtonu

Radio 021 pre 2 sata  |  Beta
Donosimo vam pregled istorijskih događaja koji su se dogodili na današnji dan, 1. novembar.

1500 - Rođen je italijanski vajar i zlatar Benvenuto Čelini, najpoznatiji majstor svoga vremena za detaljne ukrase od zlata za kraljeve i plemiće. Radio je i skulpture i reljefe velikog formata - "Persej", "Kozimo Mediči", "Nimfe iz Fontenbloa", a njegova autobiografija ("Moj život", 1562) značajan je dokument za kulturnu istoriju renesanse. 1509 - Javnosti su prvi put predstavljene slike na plafonu Sikstinske kapele koje je naslikao Mikelanđelo. 1755 - Zemljotres
N1 Info pre 2 sata
RTV pre 9 sati
B92 pre 9 sati
