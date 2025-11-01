Advokat nema informaciju da je Bačulov prebačen u bolnicu: „Eto, Informer prvi saznaje, a porodica još ništa ne zna“

Branilac aktiviste i odbornika u Skupštini Novog Sada Miše Bačulova, advokat Milan Alanović izjavio je da ni on, ni supruga Bačulova nemaju zvaničnu informaciju da je iz policijskog zadržavanja prebačen u bilo koju zdravstvenu ustanovu.

Alanović je rekao da nadležni organi imaju sve neophodne kontakte i da je bio red da porodici i braniocu jave da je Bačulov prebačen u Urgentni centar, kako su to preneli mediji. „Mišina supruga pokušava da sazna preko nekih svojih privatnih kanala, ali još nemamo informacije“, kazao je Alanović. Ipak, on napominje da Bačulov ima problema sa srcem, pa takve okolnosti nisu isključene. Mediji su preneli da je Bačulov, koji je uhapšen u petak zbog sumnje da je