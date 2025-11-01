Advokat o prebacivanju Bačulova u bolnicu: Informer prvi saznaje informacije, a porodica još ništa ne zna

Radio 021 pre 3 sata  |  FoNet
Advokat o prebacivanju Bačulova u bolnicu: Informer prvi saznaje informacije, a porodica još ništa ne zna

Advokat odbornika u Skupštini Novog Sada Miše Bačulova, Milan Alanović, izjavio je da ni on, ni supruga Bačulova nemaju zvaničnu informaciju da je iz policijskog zadržavanja prebačen u bilo koju zdravstvenu ustanovu.

Alanović je rekao da nadležni organi imaju sve neophodne kontakte i da je bio red da porodici i braniocu jave da je Bačulov prebačen u Urgentni centar, kako su to preneli mediji. "Mišina supruga pokušava da sazna preko nekih svojih privatnih kanala, ali još nemamo informacije", kazao je Alanović. Ipak, on napominje da Bačulov ima problema sa srcem, pa takve okolnosti nisu isključene. Mediji su preneli da je Bačulov, koji je uhapšen u petak zbog sumnje da je
Otvori na 021.rs

Povezane vesti »

Planirali napad na ustavno uređenje? Evo kada bi trebalo da se sasluša uhapšeni Miša Bačulov

Planirali napad na ustavno uređenje? Evo kada bi trebalo da se sasluša uhapšeni Miša Bačulov

Blic pre 8 minuta
Planirali napad na ustavno uređenje? Evo kada bi trebalo da bude saslušan uhapšeni Miša Bačulov

Planirali napad na ustavno uređenje? Evo kada bi trebalo da bude saslušan uhapšeni Miša Bačulov

Blic pre 8 minuta
Advokat nema informaciju da je Bačulov prebačen u bolnicu: „Eto, Informer prvi saznaje, a porodica još ništa ne zna“

Advokat nema informaciju da je Bačulov prebačen u bolnicu: „Eto, Informer prvi saznaje, a porodica još ništa ne zna“

Nova pre 3 sata
Policija na VMA – potraga za osobom koja je Bačulovu trebalo da obezbedi otrov

Policija na VMA – potraga za osobom koja je Bačulovu trebalo da obezbedi otrov

Vesti online pre 3 sata
Policija na VMA – potraga za osobom koja je Bačulovu trebalo da obezbedi otrov

Policija na VMA – potraga za osobom koja je Bačulovu trebalo da obezbedi otrov

Sputnik pre 3 sata
Bačulov zbrinut u Urgentnom centru zbog bolova u grudima

Bačulov zbrinut u Urgentnom centru zbog bolova u grudima

RTV pre 4 sati
Policija upala na VMA u Beogradu zbog slučaja Miše Bačulova

Policija upala na VMA u Beogradu zbog slučaja Miše Bačulova

Nova pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi Sad

Društvo, najnovije vesti »

MUP izneo procenu o broju okupljenih u Novom Sadu

MUP izneo procenu o broju okupljenih u Novom Sadu

Danas pre 33 minuta
(BLOG) Nepregledna kolona studenata i građana na keju u Novom Sadu: Širom zemlje komemorativni skupovi

(BLOG) Nepregledna kolona studenata i građana na keju u Novom Sadu: Širom zemlje komemorativni skupovi

N1 Info pre 8 minuta
MUP: U piku komemorativnog skupa u Novom Sadu tokom 16-minutne tišine bilo - 39.000 ljudi

MUP: U piku komemorativnog skupa u Novom Sadu tokom 16-minutne tišine bilo - 39.000 ljudi

N1 Info pre 37 minuta
Godinu dana od stradanja 16 osoba u padu nadstrešnice

Godinu dana od stradanja 16 osoba u padu nadstrešnice

RTV pre 8 minuta
Počela izrada novog Zakona o rudarstvu, cilj jačanje uloge države kao vlasnika resursa

Počela izrada novog Zakona o rudarstvu, cilj jačanje uloge države kao vlasnika resursa

RTV pre 27 minuta