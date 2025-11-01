U Sremskoj Mitrovici danas sunčano i toplo, do 24 stepena

Autor: Ozon Media Sremska Mitrovica, 1. novembar 2025.

Danas će u Sremskoj Mitrovici preovlađivati sunčano i neuobičajeno toplo vreme za početak novembra. Duvaće slab do umeren južni i jugoistočni vetar, a tokom dana očekuje se prijatna temperatura uz povremene prolazne oblake. Jutarnja temperatura iznosiće oko 8 stepeni, dok će najviša dnevna dostići 24 stepena. Biometeorološke prilike biće povoljne za većinu stanovništva, ali se osobama sa srčanim problemima, astmatičarima i onima sa varirajućim krvnim pritiskom