I Bela kuća uvela ograničenja za novinare

Politika pre 4 sati
Ovaj potez dolazi nakon što je Pentagon takođe uveo restrikcije na pristup

Bela kuća je uvela nova pravila koja ograničavaju pristup novinara kancelarijama portparola i drugih visokih zvaničnika u Zapadnom krilu Bele kuće, u blizini Ovalne kancelarije. Prema novom pravilniku koji je izdao Savet za nacionalnu bezbednost, novinari će biti obavezni da unapred zakažu sastanke kako bi pristupili sobi 140 gde se nalaze portparolka Bele kuće Kerolajn Livit i drugi visoki zvaničnici, prenosi Rojters. Ovaj potez obrazložen je potrebom za zaštitu
