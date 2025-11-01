Bulevar oslobođenja od jutros prepun ljudi, samo pekara "Hleb i kifle" zatvorila vrata građanima

Na dan godišnjice tragedije u Novom Sadu kada je poginulo 16 ljudi i dece, građani Novog Sada i iz cele Srbije od jutros su već na glavnom bulevaru koji završava kod železničke stanice.

Mnogi od njih nose cveće i vence i polažu ih pred glavni ulaz u stanicu gde se pre godinu dana urušila nadstrešnica. Bine su postavljene na raskrsnicama, a saobraćaj se još uvek odvija neometano, iako je primetno da je na ulicama mali broj automobila. Sve pekare, objekti brze hrane, kafići i restorani su otvoreni od jutros, a s obzirom na sunčan dan, bašte su već ispunjene. Primetno je da je jedino pekara "Hleb i kifle" odlučila da njihovi objekti na bulevaru danas