Bulevar oslobođenja od jutros prepun ljudi, samo pekara "Hleb i kifle" zatvorila vrata građanima

Radio 021 pre 8 sati  |  021.rs
Bulevar oslobođenja od jutros prepun ljudi, samo pekara "Hleb i kifle" zatvorila vrata građanima

Na dan godišnjice tragedije u Novom Sadu kada je poginulo 16 ljudi i dece, građani Novog Sada i iz cele Srbije od jutros su već na glavnom bulevaru koji završava kod železničke stanice.

Mnogi od njih nose cveće i vence i polažu ih pred glavni ulaz u stanicu gde se pre godinu dana urušila nadstrešnica. Bine su postavljene na raskrsnicama, a saobraćaj se još uvek odvija neometano, iako je primetno da je na ulicama mali broj automobila. Sve pekare, objekti brze hrane, kafići i restorani su otvoreni od jutros, a s obzirom na sunčan dan, bašte su već ispunjene. Primetno je da je jedino pekara "Hleb i kifle" odlučila da njihovi objekti na bulevaru danas
Otvori na 021.rs

Povezane vesti »

Dan žalosti u Republici Srpskoj: Saosećanje sa građanima Novog Sada i Srbije

Dan žalosti u Republici Srpskoj: Saosećanje sa građanima Novog Sada i Srbije

Blic pre 8 minuta
UŽIVO Komemorativni skup za 16 žrtava pada nadstrešnice u NS: U toku šetnja građana ka keju, gde se nastavlja program…

UŽIVO Komemorativni skup za 16 žrtava pada nadstrešnice u NS: U toku šetnja građana ka keju, gde se nastavlja program (FOTO/VIDEO)

Danas pre 1 sat
Dijana Hrka dobila pozive iz BIA, pa poručila: „Nisam terorista“

Dijana Hrka dobila pozive iz BIA, pa poručila: „Nisam terorista“

Nova pre 5 sati
Prvi novembar u Novom Sadu: Grad ne zaboravlja i ne prašta

Prvi novembar u Novom Sadu: Grad ne zaboravlja i ne prašta

Vreme pre 7 sati
Završen parastos u Beogradu: Služio patrijarh Porfirije, prisustvovao državni vrh na čelu sa predsednikom Vučićem

Završen parastos u Beogradu: Služio patrijarh Porfirije, prisustvovao državni vrh na čelu sa predsednikom Vučićem

Euronews pre 6 sati
Posle godinu dana protesta, studenti u Srbiji podeljeni oko daljih koraka

Posle godinu dana protesta, studenti u Srbiji podeljeni oko daljih koraka

Nova pre 8 sati
DAN ŽALOSTI: Tragedija koja je probudila i ujedinila Srbiju

DAN ŽALOSTI: Tragedija koja je probudila i ujedinila Srbiju

Ist media pre 9 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi Sad

Društvo, najnovije vesti »

MUP izneo procenu o broju okupljenih u Novom Sadu

MUP izneo procenu o broju okupljenih u Novom Sadu

Danas pre 33 minuta
(BLOG) Nepregledna kolona studenata i građana na keju u Novom Sadu: Širom zemlje komemorativni skupovi

(BLOG) Nepregledna kolona studenata i građana na keju u Novom Sadu: Širom zemlje komemorativni skupovi

N1 Info pre 8 minuta
MUP: U piku komemorativnog skupa u Novom Sadu tokom 16-minutne tišine bilo - 39.000 ljudi

MUP: U piku komemorativnog skupa u Novom Sadu tokom 16-minutne tišine bilo - 39.000 ljudi

N1 Info pre 37 minuta
Godinu dana od stradanja 16 osoba u padu nadstrešnice

Godinu dana od stradanja 16 osoba u padu nadstrešnice

RTV pre 8 minuta
Počela izrada novog Zakona o rudarstvu, cilj jačanje uloge države kao vlasnika resursa

Počela izrada novog Zakona o rudarstvu, cilj jačanje uloge države kao vlasnika resursa

RTV pre 27 minuta