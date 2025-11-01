Akademac: Korak do Nobelovog sna, RTV1/ subota, 1. novembar u 12.05

RTV pre 20 minuta  |  RTV
Akademac: Korak do Nobelovog sna, RTV1/ subota, 1. novembar u 12.05

NOVI SAD - Naš svet ima novo ime koje s ponosom ulazi u naučnu istoriju — Andrija Sente, mladi istraživač iz Subotice , koji je primio jedno od najprestižnijih svetskih priznanja za mlade naučnike u Stokholmu, na dodeli „Science & SciLifeLab Prize for Young Scientists“.

Njegov rad iz oblasti molekularne biologije i neuronauke, otkriva do sada nepoznate mehanizme funkcionisanja GABA-A receptora — "čuvara mozga“ koji kontrolišu prenos nervnih signala i mir našeg uma. U novoj , specijalnoj emisiji serijala Akademac, "Korak do Nobelovog sna", Andrija Sente govori o svom istraživačkom radu, o trenucima sumnje i nadahnuća, o granicama koje ruši nauka, ali i o onima koje ruši čovek u sebi. Emisija donosi i priču o povezanosti nauke i
Otvori na rtv.rs

Pročitajte još

Demolirana tri autobusa kojima Čačani treba da dođu danas u Novi Sad

Demolirana tri autobusa kojima Čačani treba da dođu danas u Novi Sad

Moj Novi Sad pre 6 minuta
(FOTO, VIDEO) Novi Sad iz ptičje perspektive: Veliki broj građana dočekao studente

(FOTO, VIDEO) Novi Sad iz ptičje perspektive: Veliki broj građana dočekao studente

N1 Info pre 1 dan
Student iz Novog Pazara zaprosio devojku na Mostu slobode

Student iz Novog Pazara zaprosio devojku na Mostu slobode

Radio 021 pre 1 dan
Novi Sad dočekao pešake iz Novog Pazara: Studenti stigli na Most slobode nakon marša od 400 km (VIDEO)

Novi Sad dočekao pešake iz Novog Pazara: Studenti stigli na Most slobode nakon marša od 400 km (VIDEO)

Serbian News Media pre 1 dan
Vodovod sanira havariju Bez vode delovi Novog Sada i Veternika

Vodovod sanira havariju Bez vode delovi Novog Sada i Veternika

Dnevnik pre 1 dan
Novosađani dočekali prvu grupu studenata koja je stigla peške iz Novog Pazara

Novosađani dočekali prvu grupu studenata koja je stigla peške iz Novog Pazara

Radio sto plus pre 1 dan
(Foto) tajne stare pošte u Novom Sadu Pored nje svi prolaze, a malo ko zna njenu živopisnu priču bio je to nekada…

(Foto) tajne stare pošte u Novom Sadu Pored nje svi prolaze, a malo ko zna njenu živopisnu priču bio je to nekada najprestižniji hotel u regionu

Dnevnik pre 1 dan

Ključne reči

SuboticaNovi SadStokholm

Vojvodina, najnovije vesti »

Akademac: Korak do Nobelovog sna, RTV1/ subota, 1. novembar u 12.05

Akademac: Korak do Nobelovog sna, RTV1/ subota, 1. novembar u 12.05

RTV pre 20 minuta
Demolirana tri autobusa kojima Čačani treba da dođu danas u Novi Sad

Demolirana tri autobusa kojima Čačani treba da dođu danas u Novi Sad

Moj Novi Sad pre 6 minuta
(FOTO, VIDEO) Novi Sad iz ptičje perspektive: Veliki broj građana dočekao studente

(FOTO, VIDEO) Novi Sad iz ptičje perspektive: Veliki broj građana dočekao studente

N1 Info pre 1 dan
Novosađani dočekali "celu Srbiju" kod Mosta slobode, skup ipak završen kod Železničke stanice(FOTO i VIDEO)

Novosađani dočekali "celu Srbiju" kod Mosta slobode, skup ipak završen kod Železničke stanice(FOTO i VIDEO)

Moj Novi Sad pre 1 dan
Student iz Novog Pazara zaprosio devojku na Mostu slobode

Student iz Novog Pazara zaprosio devojku na Mostu slobode

Radio 021 pre 1 dan