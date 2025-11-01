Akademac: Korak do Nobelovog sna, RTV1/ subota, 1. novembar u 12.05

NOVI SAD - Naš svet ima novo ime koje s ponosom ulazi u naučnu istoriju — Andrija Sente, mladi istraživač iz Subotice , koji je primio jedno od najprestižnijih svetskih priznanja za mlade naučnike u Stokholmu, na dodeli „Science & SciLifeLab Prize for Young Scientists“.

Njegov rad iz oblasti molekularne biologije i neuronauke, otkriva do sada nepoznate mehanizme funkcionisanja GABA-A receptora — "čuvara mozga“ koji kontrolišu prenos nervnih signala i mir našeg uma. U novoj , specijalnoj emisiji serijala Akademac, "Korak do Nobelovog sna", Andrija Sente govori o svom istraživačkom radu, o trenucima sumnje i nadahnuća, o granicama koje ruši nauka, ali i o onima koje ruši čovek u sebi. Emisija donosi i priču o povezanosti nauke i