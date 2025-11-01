Feliks: U Njujorku sam video da Siner nije nedodirljiv

Sport klub pre 24 sata  |  Autor: Saša Ozmo
Feliks: U Njujorku sam video da Siner nije nedodirljiv

Feliks Ože-Alijasim istakao je da je napredovao ne samo kao teniser, već i kao osoba, ističući da njegov razvoj traje iz godine u godinu.

Ože-Alijasim će u Parizu igrati svoje drugo masters finale posle pobede nad Aleksandrom Bublikom 7:6 (7-3), 6:4. „Svake godine pokušavam da se unapredim – kao igrač, ali i kao osoba. Trudim se da ostanem veran sebi, ali naravno, to zavisi i od igrača koji postajem. Tokom godina sam radio na svim udarcima. Mislim da mi je servis mnogo stabilniji, a i ritern se dosta popravio. Videlo se to i sada. Igra mi je sve kompletnija“, rekao je 25-godišnji Kanađanin. Govoreći
