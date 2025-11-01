"Imam igru da budem među najboljima": Feliks Ože Alijasim pun samopouzdanja posle pobede nad Bulbikom u pariskom polufinalu

Večernje novosti pre 21 minuta
"Imam igru da budem među najboljima": Feliks Ože Alijasim pun samopouzdanja posle pobede nad Bulbikom u pariskom polufinalu

Kanadski teniser Feliks Ože Alijasim izborio je svoje prvo finale na pariskom mastersu, pobedom nad Kazahstancem Aleksandrom Bulbikom, u dva seta, rezultatom 7:6(3), 6:4.

FOTO: Profimedia Igra Kanađanin u poslednje vreme u top formi. - Imao sam veoma dobar početak godine. Tada sam ostvario najviše pobeda na turneji, jer sam bio u odličnoj fizičkoj formi. Onda sam izgubio nekoliko mečeva. Gledajući unazad, izgubio sam previše samopouzdanja zbog tih poraza. Kada igrate dobro, osećate se dobro. Posle se, mentalno i fizički, osećate ranjivijim. Možda sam prethodno imao čak previše vere u sebe, jer sam igrao tako dobro – poručio je
Otvori na novosti.rs

Povezane vesti »

Siner ubedljivo do finala mastersa u Parizu

Siner ubedljivo do finala mastersa u Parizu

Novi magazin pre 1 sat
Siner razbio Zvereva: Italijan preko Nemca do finala Pariza

Siner razbio Zvereva: Italijan preko Nemca do finala Pariza

Večernje novosti pre 1 sat
Siner „oduvao“ Zvereva, ovo poniženje će se dugo pamtiti

Siner „oduvao“ Zvereva, ovo poniženje će se dugo pamtiti

Nova pre 1 sat
Siner nadmoćno protiv Zvereva - Nemac uzeo tek jedan gem

Siner nadmoćno protiv Zvereva - Nemac uzeo tek jedan gem

RTS pre 3 sata
Siner ubedljivo do finala mastersa u Parizu

Siner ubedljivo do finala mastersa u Parizu

Radio sto plus pre 2 sata
Siner "počistio" ranjenog Zvereva za finale mastersa u Parizu!

Siner "počistio" ranjenog Zvereva za finale mastersa u Parizu!

Sportske.net pre 3 sata
Siner bez milosti do finala Pariza: Italijan Zverevu prepustio samo jedan gem!

Siner bez milosti do finala Pariza: Italijan Zverevu prepustio samo jedan gem!

Kurir pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

KanadaParizFrancuska

Sport, najnovije vesti »

Vanja Milinković-Savić odbranio penal slavnom napadaču i proglašen je za igrača utakmice

Vanja Milinković-Savić odbranio penal slavnom napadaču i proglašen je za igrača utakmice

Danas pre 26 minuta
Novi kiks Partizana: Crno-beli poraženi na gostovanju na Brdu

Novi kiks Partizana: Crno-beli poraženi na gostovanju na Brdu

Danas pre 1 sat
Blagojević posle novog poraza „Moramo naći prave odgovore i izaći iz ove „rupe“

Blagojević posle novog poraza „Moramo naći prave odgovore i izaći iz ove „rupe“

Danas pre 1 sat
„Vučićeva osveta, RTS ne prenosi sećanje na žrtve“: Kako regionalni mediji izveštavaju o Novom Sadu?

„Vučićeva osveta, RTS ne prenosi sećanje na žrtve“: Kako regionalni mediji izveštavaju o Novom Sadu?

Danas pre 1 sat
Neverovatno „demoliranje“: Siner prepustio samo jedan gem trećeplasiranom na ATP listi

Neverovatno „demoliranje“: Siner prepustio samo jedan gem trećeplasiranom na ATP listi

Danas pre 2 sata