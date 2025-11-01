"Imam igru da budem među najboljima": Feliks Ože Alijasim pun samopouzdanja posle pobede nad Bulbikom u pariskom polufinalu

Kanadski teniser Feliks Ože Alijasim izborio je svoje prvo finale na pariskom mastersu, pobedom nad Kazahstancem Aleksandrom Bulbikom, u dva seta, rezultatom 7:6(3), 6:4.

FOTO: Profimedia Igra Kanađanin u poslednje vreme u top formi. - Imao sam veoma dobar početak godine. Tada sam ostvario najviše pobeda na turneji, jer sam bio u odličnoj fizičkoj formi. Onda sam izgubio nekoliko mečeva. Gledajući unazad, izgubio sam previše samopouzdanja zbog tih poraza. Kada igrate dobro, osećate se dobro. Posle se, mentalno i fizički, osećate ranjivijim. Možda sam prethodno imao čak previše vere u sebe, jer sam igrao tako dobro – poručio je