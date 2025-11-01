Siner "počistio" ranjenog Zvereva za finale mastersa u Parizu!

Italijanski teniser Janik Siner plasirao se u finale mastersa u Parizu.

On je sa ubedljivih 2:0, po setovima 6:0, 6:1, za samo 61 minut igre, savladao Nemca Aleksandra Zvereva. Zverev je od početka meča muku mučio sa skočnim zglobom i u takvom stanju nije mogao da pruži jači otpor superiornom Sineru koji mu je dopustio samo jedan jedini gem. Janik Siner će u finalu igrati protiv Kanađanina Feliksa Ože-Alijasima, a meč za trofej u Parizu zakazan je za nedelju od 15 sati.