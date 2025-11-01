Akcija Tužilaštva i ukp: Traže čoveka koji je trebalo da da otrov ricin Bačulovu

Akcija Tužilaštva i ukp: Traže čoveka koji je trebalo da da otrov ricin Bačulovu
Pripadnici Uprave kriminalističke policije ušli su danas po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu u prostorije Odeljenja za tokskilokoliju Vojno-medicinske akademije kako bi identifikovali za sada NN lice koje je imalo zadatak da Miši Bačulovu obezbedi odgovarajuću dozu otrova "Ricin", koja bi izazvala simptome trovanja, ali ne bi ugrozila njegovo zdravlje. Bačulov i D. C. uhapšeni su juče zbog sumnje da su dogovarali i planirali da lažiraju trovanje Bačulova
