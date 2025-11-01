Građani Gornjeg Milanovca dočekali Srbe sa KiM uz pogaču, so i poruke podrške

Gotovo 1.000 meštana Gornjeg Milanovca dočekalo je danas oko 14 sati grupu Srba sa Kosova i Metohije na njihovom putu ka Novom Sadu.

U koloni su i Srbi iz Kraljeva, Raške, Čačka, Lučana, ali i Gornjeg Milanovca, a medju njima je i jedna pripadnica lepšeg pola. Milanovčani su svoje sunarodnike iz južne pokrajine dočekali dostojanstveno i složno, uz pogaču, so i poruke podrške, ali bez muzike i pompe, kako i dolikuje današnjem danu kada se obeležava godišnjica tragičnih dogadjaja u Novom Sadu. Žarko Milovanović iz Kosovske Mitrovice uputio je izraze najdubljeg saučešća porodicama koje su izgubile