Pravoslavni vernici danas slave velikog svetitelja Mnogi ga smatraju za iscelitelja, a jedna molitva vas štiti od bolesti

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas obeležavaju svetog velikomučenika Artemija.

Sveti velikomučenik Artemije Antiohijski je hrišćanski svetitelj i mučenik iz 4. veka. Rođen je oko 300. godine. Bio je prvi vojvoda cara Konstantina. Kada se caru Konstantinu javio pobedni krst, okružen zvezdama, i Artemije je video taj krst, poverovao je u Hrista Gospoda i krstio se. Docnije, u vreme cara Konstancija, on ga je poslao u Jeladu, da prenese mošti Svetog Andreja iz Patrasa i Svetog Luke iz Tive u Carigrad, što je vojvoda Artemije s velikom radošću