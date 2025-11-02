BBC vesti na srpskom

Policija između pristalica vlasti i demonstranata u Beogradu

Dan posle velikog komemorativnog skupa u Novom Sadu, majka jednog od poginulih u padu nadstrešnice otpočela štrajk glađu.

BBC News pre 30 minuta
Policija razdvaja pristalice vlasti i demonstrante u Beogradu
BBC
Policija razdvaja pristalice vlasti i demonstrante u Beogradu

Dan posle obeležavanja godišnjice pada nadstrešnice železničke stanice u Novom Sadu koje je proteklo bez incidenata, u centru Beograda, policija satima razdvaja pristalice vlasti od demonstranata okupljenih u znak podrške Dijani Hrki, majci koja je izgubila sina u ovoj tragediji.

Hrka, majka Stefana, mladića poginulog u padu betonske nadstrešnice, rekla je da je u 11.52 počela štrajk glađu kraj zgrade Skupštine Srbije u Beogradu.

Na ovaj vid protesta odlučila se „tražeći pravdu i odgovor ko je ubio njenog sina i još 15 ljudi u novosadskoj tragediji pre godinu dana".

Nekoliko stotina ljudi došlo je da podrži Hrku, a kasnije popodne, oko zgrade Skupštine je postavljena interventna jedinica policije koja razdvaja demonstrante i okupljene u šatorskom naselju pristalica predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Prema svedočenjima novinara i prisutnih građana, pristalice vlasti bacale su petarde, dimne bombe, flaše sa vodom i kamenice na demonstrante koji uzvikuju pogrdne parole na njihov račun.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije se još nije oglasilo o današnjem protestu.

policija
BBC

I u Novom Sadu se okupilo više stotina građana u protestu protiv incidenata u Beogradu, javlja agencija Beta.

Neki od njih kažu da će ubrzo krenuti za Beograd.

Studenti, koji već blizu godinu dana protestuju zahtevajući odgovornost za pad nadstrešnice, u nedelju uveče su pozvali pristalice da vode računa o sopstvenoj bezbednosti i ne reaguju na nasilje.

demonstrant u Beogradu
EPA
policija
EPA
Dijana Hrka
Reuters
Dijana Hrka

U Novom Sadu je u subotu održan veliki komemorativni skup na poziv studenata.

Tokom dana nije zabeležen nijedan incident na skupu kojem je, prema procenama neformalne organizacije Arhiv javnih skupova, prisustvovalo oko 110.000 ljudi.

Prema policiji, skupu je prisustvovalo 39.000 ljudi.

Pristalice vlasti u šatorskom naselju
EPA

Početkom godine, studenti Beogradskog univerziteta, prvi su pešice prošli put od glavnog grada do 80 kilometara udaljenog Novog Sada.

Vozili su bicikle do francuskog Strazbura, gde je sedište nekoliko evropskih institucija, prešavši više od 1.300 kilometara i trčali do Brisela krajem aprila i početkom maja želeći da skrenu pažnju na probleme u zemlji.

Utvrđivanje krivice odgovornih za novosadsku tragediju, nezavisno pravosuđe, i stalno isticanje korupcije kao jednog od ključnih razloga za pad nadstrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu, ostali su ključni zahtevi studentskog protesta.

U toku su tri tužilačka postupka, jedan zbog sumnji na korupciju, ali se suđenja i dalje čekaju.

Studenti su u međuvremenu izneli i novi zahtev - raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora, što vlast odbija, najavljujući ih za sledeću godinu.

Tokom leta protesti su se nastavili, ali su skupove organizovale i pristalice Srpske napredne stranke (SNS).

BBC na srpskom je od sada i na Jutjubu, pratite nas OVDE.

Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 11.02.2025)

BBC News
Dan žalosti u Srbiji na godišnjicu tragedije u Novom Sadu

Dan žalosti u Srbiji na godišnjicu tragedije u Novom Sadu

BBC News pre 9 sati
Devetoro teško ranjenih u napadu nožem u vozu u Britaniji

Devetoro teško ranjenih u napadu nožem u vozu u Britaniji

BBC News pre 6 sati
Radovi u Beloj kući: Tramp renovira Linkolnovo kupatilo

Radovi u Beloj kući: Tramp renovira Linkolnovo kupatilo

BBC News pre 6 sati
Crno-beli svet: Zašto su zebre, pande i pingvini baš tih boja

Crno-beli svet: Zašto su zebre, pande i pingvini baš tih boja

BBC News pre 11 sati
Seksualno vaspitanje u Hrvatskoj: Roditelji podržavaju, crkva negoduje

Seksualno vaspitanje u Hrvatskoj: Roditelji podržavaju, crkva negoduje

BBC News pre 9 sati
BBC News

Povezane vesti »

Vučić:Napad na Ćacilend bio očekivan posle debakla blokadera u Novom Sadu

Vučić:Napad na Ćacilend bio očekivan posle debakla blokadera u Novom Sadu

RTV pre 5 minuta
Vučić: Napad na Ćacilend bio očekivan posle debakla blokadera u Novom Sadu

Vučić: Napad na Ćacilend bio očekivan posle debakla blokadera u Novom Sadu

NIN pre 10 minuta
Podrška Dijani Hrki u Novom Sadu, Kuli, Sremskoj Mitrovici, Lazarevcu…

Podrška Dijani Hrki u Novom Sadu, Kuli, Sremskoj Mitrovici, Lazarevcu…

Vreme pre 5 minuta
uživo Napeto ispred Skupštine Srbije: Veliki broj pripadnika policije razdvaja dve grupe

uživo Napeto ispred Skupštine Srbije: Veliki broj pripadnika policije razdvaja dve grupe

Euronews pre 9 minuta
Vučić o večerašnjem incidentu kod Skupštine: Napad na takozvani ćacilend bio očekivan

Vučić o večerašnjem incidentu kod Skupštine: Napad na takozvani ćacilend bio očekivan

Sputnik pre 10 minuta
Nišlije blokadom SNS pružile podrške Dijani Hrki

Nišlije blokadom SNS pružile podrške Dijani Hrki

Medijska kutija pre 9 minuta
Lete flaše i petarde ispred Skupštine Srbije, kordon policije radzvaja dve grupe građana /foto/

Lete flaše i petarde ispred Skupštine Srbije, kordon policije radzvaja dve grupe građana /foto/

Sputnik pre 9 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Skupština SrbijeNovi SadŠtrajk glađu

Društvo, najnovije vesti »

(Foto): Kralj srpskog neba nađen povređen u pustinji, na više od 2.200 kilometara od naše zemlje

(Foto): Kralj srpskog neba nađen povređen u pustinji, na više od 2.200 kilometara od naše zemlje

Blic pre 10 minuta
Hod kroz varljivost sećanja

Hod kroz varljivost sećanja

Danas pre 1 sat
Miroslav Mikica Petrović, fotograf: Slikam proteste svakodnevno, jer – ovo je istorija

Miroslav Mikica Petrović, fotograf: Slikam proteste svakodnevno, jer – ovo je istorija

Danas pre 44 minuta
Eu uvodi nova pravila za vozačke dozvole: Od sada i mlađi za volanom, a stiže i jedna velika promena

Eu uvodi nova pravila za vozačke dozvole: Od sada i mlađi za volanom, a stiže i jedna velika promena

Blic pre 44 minuta
Više stotina građana dočekalo u Čačku studente i maturante koji su se vratili iz Novog Sada

Više stotina građana dočekalo u Čačku studente i maturante koji su se vratili iz Novog Sada

Danas pre 54 minuta