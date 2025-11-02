Policija između pristalica vlasti i demonstranata u Beogradu

BBC News pre 30 minuta

Dan posle obeležavanja godišnjice pada nadstrešnice železničke stanice u Novom Sadu koje je proteklo bez incidenata, u centru Beograda, policija satima razdvaja pristalice vlasti od demonstranata okupljenih u znak podrške Dijani Hrki, majci koja je izgubila sina u ovoj tragediji.

Hrka, majka Stefana, mladića poginulog u padu betonske nadstrešnice, rekla je da je u 11.52 počela štrajk glađu kraj zgrade Skupštine Srbije u Beogradu.

Na ovaj vid protesta odlučila se „tražeći pravdu i odgovor ko je ubio njenog sina i još 15 ljudi u novosadskoj tragediji pre godinu dana".

Nekoliko stotina ljudi došlo je da podrži Hrku, a kasnije popodne, oko zgrade Skupštine je postavljena interventna jedinica policije koja razdvaja demonstrante i okupljene u šatorskom naselju pristalica predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Prema svedočenjima novinara i prisutnih građana, pristalice vlasti bacale su petarde, dimne bombe, flaše sa vodom i kamenice na demonstrante koji uzvikuju pogrdne parole na njihov račun.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije se još nije oglasilo o današnjem protestu.

BBC

I u Novom Sadu se okupilo više stotina građana u protestu protiv incidenata u Beogradu, javlja agencija Beta.

Neki od njih kažu da će ubrzo krenuti za Beograd.

Studenti, koji već blizu godinu dana protestuju zahtevajući odgovornost za pad nadstrešnice, u nedelju uveče su pozvali pristalice da vode računa o sopstvenoj bezbednosti i ne reaguju na nasilje.

EPA

EPA

Reuters Dijana Hrka

U Novom Sadu je u subotu održan veliki komemorativni skup na poziv studenata.

Tokom dana nije zabeležen nijedan incident na skupu kojem je, prema procenama neformalne organizacije Arhiv javnih skupova, prisustvovalo oko 110.000 ljudi.

Prema policiji, skupu je prisustvovalo 39.000 ljudi.

EPA

Početkom godine, studenti Beogradskog univerziteta, prvi su pešice prošli put od glavnog grada do 80 kilometara udaljenog Novog Sada.

Vozili su bicikle do francuskog Strazbura, gde je sedište nekoliko evropskih institucija, prešavši više od 1.300 kilometara i trčali do Brisela krajem aprila i početkom maja želeći da skrenu pažnju na probleme u zemlji.

Utvrđivanje krivice odgovornih za novosadsku tragediju, nezavisno pravosuđe, i stalno isticanje korupcije kao jednog od ključnih razloga za pad nadstrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu, ostali su ključni zahtevi studentskog protesta.

U toku su tri tužilačka postupka, jedan zbog sumnji na korupciju, ali se suđenja i dalje čekaju.

Studenti su u međuvremenu izneli i novi zahtev - raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora, što vlast odbija, najavljujući ih za sledeću godinu.

Tokom leta protesti su se nastavili, ali su skupove organizovale i pristalice Srpske napredne stranke (SNS).

(BBC News, 11.02.2025)