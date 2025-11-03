(BLOG) Mirno ispred Skupštine: Dijana Hrka nastavila štrajk glađu, policija obezbeđuje Ćacilend koji se puni

N1 Info pre 28 minuta  |  N1 Beograd FoNet Beta
(BLOG) Mirno ispred Skupštine: Dijana Hrka nastavila štrajk glađu, policija obezbeđuje Ćacilend koji se puni

Dijana Hrka, majka Stefana koji je stradao u padu nadstrešnice, nastavila je štrajk glađu u Takovskoj ulici, desno od zgrade Parlamenta.

Sa njom su zajedno građani koji joj pružaju podršku. Policija i dalje obezbeđuje Ćacilend. U odnosu na prethodnu noć, dan protiče mirno. U noći između nedelje i ponedeljka privedeno je 37 osoba. Među uhapšenima je i nekadašnji košarkaš Vladmir Štimac, kome su prvo uvažili žalbu za puštanje, da bi mu zatim ponovo bilo određeno 48-časovno policijsko zadržavanje. Građani su se nešto pre 14 časova okupili ispred zgrade PU "29. novembra" kako bi pružili podršku svim
