Studentkinja napadnuta kod šatorskog naselja u Beogradu, nasrtaji i na novinarku KRIK-a

Beta pre 47 minuta

Studenti u blokadi novosadskog Fakulteta tehničkih nauka objavili su da je njihova koleginica fizički napadnuta kod šatorskog naselja ispred Doma narodne skupštine, a da policija nije reagovala na to.

"Zahtevamo hitnu reakciju nadležnih organa i hapšenje ćaci nasilnika koji je pesnicom udario u glavu koleginicu sa našeg fakulteta", naveli su studenti na društvenoj mreži Iks (X).

Na snimku koji su objavili, vidi se muškarac koji preko ograde zamanjuje rukom u pravcu osobe koja je držala telefon, kao i da se sve odigralo na strani šatorskog naselja ka Trgu Nikole Pašića.

Studenti su zatražili i pokretanje postupaka protiv policajaca koji nisu reagovali na taj napad, iako su se nalazili nekoliko metara odatle.

I istraživački portal KRIK objavio je da je jedna osoba iz tog šatorskog naselja nasrnula na njihovu novinarku i nekoliko puta je uvredila.

KRIK je takođe na Iksu napisao da je muškarac, prema tvrdnjama okupljenih pre toga preskočio ogradu oko Pionirskog parka "i pokušao da izazove incident".

Dodali su da je policija uhapsila tog muškarca.

(Beta, 03.11.2025)

Povezane vesti »

BLOG UŽIVO Šetači iz Novog Sada stigli ispred Skupštine: Iz „ćacilenda“ iz zasuli pirotehničkim sredstvima

BLOG UŽIVO Šetači iz Novog Sada stigli ispred Skupštine: Iz „ćacilenda“ iz zasuli pirotehničkim sredstvima

Nova pre 24 sata
Nasilje oko šatorske utvrde vlasti

Nasilje oko šatorske utvrde vlasti

Dojče vele pre 24 sata
Blokaderi noćili ispred čačanske opštine pa otišli kući

Blokaderi noćili ispred čačanske opštine pa otišli kući

Glas Zapadne Srbije pre 24 sata
Studentkinja napadnuta kod šatorskog naselja u Beogradu, nasrtaji i na novinarku KRIK-a

Studentkinja napadnuta kod šatorskog naselja u Beogradu, nasrtaji i na novinarku KRIK-a

Radio sto plus pre 41 minuta
Lojalista udara pesnicom devojku pred policijom, oni okreću glavu: Stravičan napad naprednjaka kod Pionirskog parka VIDEO

Lojalista udara pesnicom devojku pred policijom, oni okreću glavu: Stravičan napad naprednjaka kod Pionirskog parka VIDEO

Nova pre 1 sat
(BLOG) U Ćacilendu i večeras glasna muzika: Dijana Hrka nastavila štrajk glađu, podrška iz brojnih gradova Srbije

(BLOG) U Ćacilendu i večeras glasna muzika: Dijana Hrka nastavila štrajk glađu, podrška iz brojnih gradova Srbije

N1 Info pre 4 sati
Studenti u blokadi se obratili Dijani Hrki: A ovo je njihova poruka građanima Srbije

Studenti u blokadi se obratili Dijani Hrki: A ovo je njihova poruka građanima Srbije

Nova pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

KRIK

Društvo, najnovije vesti »

Načelnici, biznismeni i slučajni prolaznici

Načelnici, biznismeni i slučajni prolaznici

Radar pre 2 minuta
Džaba vam spinovi, moji sinovci

Džaba vam spinovi, moji sinovci

Radar pre 2 minuta
Drama na beljanici! Spasioci GSS-a u noćnoj potrazi pronašli dvoje izgubljenih planinara

Drama na beljanici! Spasioci GSS-a u noćnoj potrazi pronašli dvoje izgubljenih planinara

Alo pre 2 minuta
Mesec dana pritvora pripadniku srpske policije na Kosovu i Metohiji

Mesec dana pritvora pripadniku srpske policije na Kosovu i Metohiji

Danas pre 22 minuta
Bački Petrovac za studente: „Zemlja pamti ruke koje su čupale cveće mrtvima“ (FOTO)

Bački Petrovac za studente: „Zemlja pamti ruke koje su čupale cveće mrtvima“ (FOTO)

Danas pre 1 sat