Obilaznica oko Beograda odsad nosi ime Milutina Mrkonjića

N1 Info pre 2 sata  |  nova.rs
Obilaznica oko Beograda odsad nosi ime Milutina Mrkonjića

Vlada Srbije saopštila je da je na današnjoj sednici usvojila odluku da obilaznica oko Beograda nosi naziv „Milutin Mrkonjić“.

Kako je navedeno u obrazloženju, Mrkonjić je od 1991. godine učestvovao u projektu izgradnje obilaznice oko Beograda i značajno doprineo realizaciji ovog infrastrukturnog projekta, čiji se značaj ogleda u izmeštanju tranzitnog caobpaćaja iz prestonice Srbije, smanjenju saobraćajnih gužvi u Beogradu, smanjenju zagađenja i očuvanju životne sredine. Lider Socijalističke partije Srbije Ivica Dačič pozdravio je današnju odluku Vlade. „Želim da se u ime Socijalističke
