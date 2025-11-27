Vlada Srbije donela odluku: Obilaznica oko Beograda nosiće ime po Milutinu Mrkonjiću

Mondo pre 58 minuta  |  Marina Letić
Vlada Srbije donela odluku: Obilaznica oko Beograda nosiće ime po Milutinu Mrkonjiću

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić rekao je da je Vlada Srbije na današnjoj sednici donela odluku da se obilaznica oko Beograda nazove po Milutinu Mrkonjiću. "Želim da se u ime Socijalističke partije Srbije, čiji je Mrkonjić bio počasni predsednik, zahvalim predsedniku Aleksandru Vučiću na ovoj odluci.

Mrkonjić je ceo svoj život posvetio projektima, jedan od njemu najvažnijih bila je obilaznica oko Beograda, na čijoj realizaciji je radio od samog početka", naveo je Dačić na Instagram nalogu. Dačić je podsetio da je Mrkonjić preminuo na današnji dan pre četiri godine. Milutin Mrkonjić bio ministar infrastrukture od 2008. do 2012. godine, a zatim i ministar saobraćaja i infrastrukture, vodio je Direkciju za obnovu zemlje posle bombardovanja, a bio je i dugogodišnji
