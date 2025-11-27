Obilaznica oko Beograda dobija ime po Milutinu Mrkonjiću

Obilaznica oko Beograda biće nazvana po Milutinu Mrkonjiću, objavio je ministar policije i lider Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić, a odluku je donela Vlada Republike Srbije na današnjoj sednici. „Želim da se u ime Socijalističke partije Srbije, čiji je Mrkonjić bio počasni predsednik, zahvalim predsedniku Aleksandru Vučiću i Vladi republike Srbije na ovoj odluci“, napisao je Dačić u objavi na Instagramu, a prenosi Nova.rs. View this post on Instagram Lider