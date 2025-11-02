Naslovne strane za nedelju, 2. novembar 2025. godine

Beta pre 49 minuta

Beogradski dnevni listovi na naslovnim stranama izdanja za nedelju, 2. novembar 2025, pišu o godišnjici pada nadstrešnice novosadske Železničke stanice.

ALO - "Dva lica Srbije", piše list o komemorativnom skupu u Novom Sadu i predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću u hramu Svetog Save na parastosu. Prognoza: "Kraj Miholjskog leta, stiže kiša i hladno vreme".

VEČERNJE NOVOSTI - "Ni najstrože kazne neće pomoći bez savesti ljudi", kazao je načelnik Uprave saobraćajne policije Slaviša Lakićević. List piše o godišnjici pada nadstrešnice novosadske Železničke stanice u tekstu pod naslovom. "Molitva za 16 nastradalih i mir među nama".

KURIR - "Molitva", patrijarh Porfirije služio u hramu Svetog Save parastos za stradale u tragediji pre godinu dana u Novom Sadu. "Čudo treba da se desi da pobede Vučića", kaže Toma Fila u intervjuu listu.

TELEGRAF -"Ljudski život mora biti veći od svake podele", iz poruke predsednika države Aleksandra Vučića, posle parastosa u hramu Svetog Save.

"UKP hapsi toksikologa s VMA koji je Bačulovu spremao otrov", nastavak hapšenja, piše list.

POLITIKA - "Obeležena godišnjica tragedije u Novom Sadu", piše list. "Proces proširenja EU ponovo je postao važan", kazao je ministar za evropske integracije Nemanja Starović.

(Beta, 02.11.2025)