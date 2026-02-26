Vučić uhapsio borce sa Košara: Veterani pozvali na skup podrške kolegama u Kraljevu

Udruženja vojnih i ratnih veterana iz Kraljeva, pozvala su veterane, studente, poljoprivrednike i sve slobodne građane na protesni skup podrške dvojici veterana herojske 63. padobranske brigade, uhapšenih i protvorenih 23. februara u Kraljevu, pod sumnjom da su počinili krivično delo protiv ustavnog uredjenja.

Skup će se održati u subotu 28. februara, kod kraljevačkog hrama Svetg Save, sa početkom u 11 sati. Društvenim mrežama i neformalnim grupama građana se pronela vest da je bivši predsednik nekada najbrojnijeg i jedinog reprezentativnog vojnog sindikata i vojni veteran, a danas politički aktivista Novica Antić, koji je pod istom optužbom sa grupom veterana uhapšen pred Vidovdan prošle godine, takođe je pozvao na ovaj protestni skup: – Odbijam da prihvatim da se oni