Novi Sad: Grupa građana krenula pešice ka Beogradu da podrži Dijanu Hrku u štrajku glađu

Beta pre 1 sat

Grupa građana iz Novog Sada danas je krenula pešice iz Novog Sada do Beograda, da podrže Dijanu Hrku u štrajku glađu koji je otpočela danas ispred Skupštine.

Dijana Hrka je majka Stefana Hrke, mladića koji je poginuo u padu nadstrešnice ispred Železničke stanice u Novom Sadu, 1. novembra prošle godine.

{Related:233633}

Ivan Radovanović, jedan od građana koji su krenuli pešice sa Železničke stanice u Novom Sadu ka Beogradu, objavio je na društvenim mrežama da će danas pešačiti do Inđije, a sutra će iz Inđije krenuti ka Beogradu.

"Pozivamo ljude da nam se pridruže. Pozivamo ih da, ako ne mogu nama da pomognu, dođu i stanu u svakom gradu ispred svojih institucija. Ako može jedna Dijana, možemo i svi mi. Tu smo svi kao jedan, svi zajedno do pobede", kazao je Radovanović.

Dijana Hrka najavila je na jučerašnjem komemorativnom skupu u Novom Sadu da započinje štrajk glađu.

"Ja krećem u ovu borbu sama, tako što ću da krenem sa štrajkom glađu. Moram da znam ko je ubio moje dete i ko je ubio 16 ljudi. Štrajkaću glađu ispred Skupštine grada, preko puta Ćacilenda", najavila je ona u govoru na komemorativnom skupu u Novom Sadu.

(Beta, 02.11.2025)

Povezane vesti »

Dijana Hrka otpočela štrajk glađu

Dijana Hrka otpočela štrajk glađu

Vreme pre 21 minuta
"Mama protiv mašinerije": Dijana Hrka šesnaestominutnom tišinom počela štrajk glađu

"Mama protiv mašinerije": Dijana Hrka šesnaestominutnom tišinom počela štrajk glađu

Novi magazin pre 57 minuta
"Mama protiv mašinerije": Dijana Hrka šesnaestominutnom tišinom počela štrajk glađu

"Mama protiv mašinerije": Dijana Hrka šesnaestominutnom tišinom počela štrajk glađu

N1 Info pre 2 sata
Dijana Hrka za N1: Ostajem do daljeg, ako treba da umrem, neka - umreću časno

Dijana Hrka za N1: Ostajem do daljeg, ako treba da umrem, neka - umreću časno

N1 Info pre 2 sata
VIDEO: Dijana Hrka započela štrajk glađu, policija joj nije dala da priđe Skupštini Srbije

VIDEO: Dijana Hrka započela štrajk glađu, policija joj nije dala da priđe Skupštini Srbije

Radio 021 pre 1 sat
Dijana Hrka počela štrajk glađu: „Mama protiv mašinerije“

Dijana Hrka počela štrajk glađu: „Mama protiv mašinerije“

Nedeljnik pre 2 sata
Dijani Hrki ne daju da štrajkuje glađu ispred Skupštine zbog ćacilenda: „Izdala me država Srbija, pozivam roditelje da se…

Dijani Hrki ne daju da štrajkuje glađu ispred Skupštine zbog ćacilenda: „Izdala me država Srbija, pozivam roditelje da se borimo za pravdu“

Nova pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi SadŠtrajk glađuDijana Hrka

Svet, najnovije vesti »

Dijana Hrka otpočela štrajk glađu

Dijana Hrka otpočela štrajk glađu

Vreme pre 21 minuta
Krvavo na svim pravcima: Najviše mrtvih u zoni grupe trupa Centar

Krvavo na svim pravcima: Najviše mrtvih u zoni grupe trupa Centar

Pravda pre 2 minuta
"Godinama smo rušili režime po svetu": Šefica američkih špijuna: Bezbroj izgubljenih života, Tramp je to prekinuo

"Godinama smo rušili režime po svetu": Šefica američkih špijuna: Bezbroj izgubljenih života, Tramp je to prekinuo

Blic pre 26 minuta
Japan će angažovati lovce zbog sve češćih napada medveda

Japan će angažovati lovce zbog sve češćih napada medveda

Radio 021 pre 32 minuta
Broj poginulih u klizištu u Keniji porastao na 22, nestalo 29 osoba

Broj poginulih u klizištu u Keniji porastao na 22, nestalo 29 osoba

Euronews pre 32 minuta