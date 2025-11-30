Savatović (N1): Profesionalni novinari u Srbiji izloženi velikom pritisku i pretnjama

Danas pre 50 minuta  |  Beta
Savatović (N1): Profesionalni novinari u Srbiji izloženi velikom pritisku i pretnjama

Reporter Televizije N1 Mladen Savatović ocenio je da novinari koji profesionalno obavljaju svoj posao u Srbiji u poslednjih godinu dana žive pod velikim pritiskom i pretnjama.“Ono što živimo u poslednjih godinu dana, to je ludilo i ne može drugačije da se nazove.

U tom ludilu novinari trpe razne pritiske kad izađu na ulicu, zatim pritiske od vlasti, pritiske od režimskih medija… Novinarstvo u Srbiji je postalo veoma rizična profesija“, rekao je Savatović na tribini u Novom Sadu. Dodao je da se dešavalo da zbog mnogobrojnih pretnji smrću nije želeo da izlazi iz stana. „Ipak, više je onih ljudi koji nam prilaze i daju nam podršku za naš rad. Ne može da pobedi tama koja pokušava da ugasi slobodne medije. Kada udaraju na jednog
Novi Sad

