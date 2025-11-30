Antifašistički marševi u Hrvatskoj: Maskirani mladići gađali okupljene petardama, policija bez reakcije

N1 Info pre 1 sat  |  Beta N1 Zagreb
Antifašistički marševi u Hrvatskoj: Maskirani mladići gađali okupljene petardama, policija bez reakcije

U četiri grada širom Hrvatske danas se održavaju antifašistički protestni marševi u organizaciji inicijative "Ujedinjeni protiv fašizma".

Protesti se održavaju u Zagrebu, Rijeci, Puli i Zadru, a skup u glavnom gradu je počeo u 12 sati, okupljanjem i polaskom sa Glavne železničke stanice do Spomenika žrtvama holokausta i ustaškog režima, a zatim do Trga bana Josipa Jelačića, prenosi N1 Zagreb. Na početku antifašističkog marša u Rijeci, koji je krenuo s Jadranskog trga, okupilo se nekoliko maskiranih mladića u crnom. Index prenosi da su bacali petarde na ljude dok je policija stajala ispred njih i
