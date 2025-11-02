Poslanik SNS Mrdić: Dijana Hrka treba da me podrži u štrajku glađu

Beta pre 1 sat

Poslanik Srpske napredne stranke (SNS) Uglješa Mrdić, koji je navodno u petak otpočeo štrajk glađu, izjavio je danas da bi Dijana Hrka, majka jedne od 16 žrtava pada nadstrešnice u Novom Sadu koja je danas takođe započela takav vid protesta, trebalo njega da podrži, ako joj je zaista stalo da se utvrdi odgovornost za prošlogodišnju tragediju.

Mrdić, koji navodno sa "saborcima" štrajkuje u blizini Doma Narodne skupštine, pozvao je sve ljude da ih podrže "ne zato što šestorica štrajkuju glađu, nego zbog istine i pravde".

"Dok mi ovde palimo sveće i solidarišemo se u najvećoj tuzi koju imaju porodice 16 žrtava (...) blokaderi prave žurke, ispijaju piće, deo među njima je pijan... Strašno histerično ponašanje", rekao je Mrdić za TV Informer.

Poslanik je naveo da je podneo krivične prijave i dokaze koje "direktno optužuju" bivšeg predsednika Skupštine akcionara kompanije "Infrastruktura železnice Srbije" Nebojšu Bojovića i bivšeg izvršnog direktora kompanije "Infrastrukture železnice Srbije" Milutina Miloševića, "da su oni najodgovorniji za pad nadstrešnice".

On je naveo da je u avgustu podneo krivičnu prijavu protiv njih, da mu je tužilaštvo tražilo da dopuni dokaze iako nije dužan to da radi, kao i da se nada da će tužilaštva "da počnu da rade svoj posao" i da će procesuirati sve koji su napadali prostorije ili članove SNS-a, policajce ili "pokušali da ruše Srbiju".

Mrdić, koji je Predsednik skupštinskog odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu prethodno je izjavio da počinje štrajk glađu zato što nije zadovoljan postupanjem tužilaštva u slučaju ispitivanja odgovornosti za pad nadstrešnice novosadske Železničke stanice.

Dijana Hrka obavestila je javnost danas da će u 11.52 časova svoj štrajk početi kao "izraz kritike režima (predsednika Srbije) Aleksandra Vučića koji već godinu dana krije istinu o ubistvu njenog sina", Stefana Hrke, i ostalih 15 žrtava.

"Zahtevam da Vučić raspiše izbore i pusti iz pritvora sve studente koji su protivpravno lišeni slobode", napisala je Hrka na društvenim mrežama.

Ona je pozvala "javnost, medije i sve građane koji veruju u istinu i pravdu da pruže podršku ovoj borbi".

(Beta, 02.11.2025)