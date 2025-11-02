Premijer S. Makedonije objavio veliku pobedu njegove VMRO DPMNE na lokalnim izborima

Beta pre 1 sat

Premijer Severne Makedonije i lider VMRO DPMNE Hristijan Mickoski izjavio je večeras da je njegova stranka u drugom krugu lokalnih izbora pobedila dobivši mesto gradonačnike u Skoplju i mesta predsednika 21 opštine.

Mickoski je na početku partijske konferncije za novinare rekao da "večeras želi da objavi jednu važnu vest: veliku, veliku pobedu koalicija koji predvodi VMRO DPMNE" nazvanu "Tvoja Makedonija".

"Pobedili smo u Skoplju, u skopskom Karpošu, u Aerodromu, Čučer Sandevu, Brvenici, Valandovu, Dojranu, Kruševu, Kočanima, Lozovu, Mogili, Makedonskom Brodu, Rankovcu, Rosomanu, Negotinu, Češinovo Obleševu, Vinici, Debarcu, u opštini Konče, Demir Kapiji, Probištipu, u Kičevu. U nekoliko drugih se prebrojavaju glasovi", nabrojao je Mickoski.

Konzervativna vladajjuća VMRO-DPMNE je u prvom krugu loklanih izbora 19. oktobra dobila mesta predsednika 33 opštine Severne Makedonije.

"Ako je neko sumnjao, narod je pokazao, između ostalog, da je Makedonija ponovo tvoja. Zahvaljujem vam moj narode! Ovoj je zajednička pobeda. Ovo je pobeda vere, nade, čežnje za budućnošću. Ovo je pobeda napaćenog naroda, njegovih snova za koje se borimo, negovog nadanja i naše zajedničke otadžbine. Večeras je Makedonija ponovo pokazala zrelost", rekao je Mickoski (facebook.com/vmromakedonija/videos/1144616157817245?locale=mk_MK).

U Severnoj Makedoniji je danas bio drugi krug lokalnih izbora na kojima su birani predsednici 32 opštine i gradonačelnik Skoplja.

U prvom krugu 19. oktobra, izabrani su predsednici u 44 opštine i odbornici u skupštinama svih 80 opština i Grada Skoplja.

Vladajuća VMRO DPMNE je u prvom krugu osvojila i najveći broj glasova za odbornike, na drugom mestu je suparnički opozicioni Socijaldemokratski savez Makedonije (SDSM), zatim slede opoziciona albanska koalicija Nacionalan alijansa za integraciju (NAI) oko Demokratske unije za integraciju (DUI), vladajuća albanska koalicija "Vredi" i partija "Levica".

(Beta, 02.11.2025)

Ključne reči

SkopljeMakedonijaIzboriSeverna Makedonija

