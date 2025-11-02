Vremenska prognoza: Sutra kiša, sledeće nedelje pretežno sunčano uz temperature do 19 stepeni

Beta pre 1 sat

U Srbiji se sutra očekuje naoblačenje sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, uz pad temperature, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Prestanak padavina prvo se očekuje na severu i zapadu zemlje i to kasnije popodne i uveče, a tokom noći i u centralnim krajevima.

Vetar slab i umeren, južnih smerova, ujutru i pre podne na severu i zapadu, a posle podne i uveče i u ostalim krajevima u skretanju na severozapadni i u pojačanju.

Najniža temperatura od četiri do 14, a najviša od 13 na severozapadu i zapadu do 22 na jugoistoku.

U Beogradu naoblačenje, posle podne sa kišom.

Vetar slab do umeren, južni i jugoistočni, od sredine dana u skretanju na severozapadni i u pojačanju.

Najniža temperatura od 11 do 14, a najviša od 17 do 19.

U Srbiji u utorak prestanak padavina uz razvedravanje, osim na istoku i jugoistoku Srbije gde će se zadržati promenljivo oblačno. Od srede mraz i magla ujutru, a tokom dana biće pretežno sunčano uz maksimalne temperature od 14 do 19.

Biometeorološka prognoza za ponedeljak 3. novembar 2025.

Oprez se savetuje srčanim bolesnicima, pogotovo onima sa povišenim krvnim pritiskom. Bolovi u mišićima i zglobovima, kao i poremećaj sna su očekivani kao meteoropatske reakcije.

(Beta, 02.11.2025)

