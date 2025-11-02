U Novom Pazaru danas sunčano i toplo, sutra stižu oblaci i kiša

U većem delu Srbije danas preovlađuje sunčano i toplo vreme sa temperaturama do 25 stepeni.

U Novom Pazaru je izmereno 19 stepeni, pokazuju podaci Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ). Prema najavi RHMZ-a, već sutra ujutro i pre podne na severu i zapadu, a posle podne i uveče i u ostalim krajevima zemlje, očekuje se naoblačenje sa kišom i lokalnim pljuskovima praćenim grmljavinom. Ove promene doneće i pad temperature. U Novom Pazaru se prognozira minimalna temperatura od 6 stepeni, maksimalna oko 19, uz mogućnost slabe kiše tokom dana. Prestanak