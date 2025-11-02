Golub prodat za: 400.000 evra Golubica "New Kim 3" osvojila svet i postala treća najskuplija u istoriji: Novi vlasnik bogati Kinez (foto/video)

Jedan od najvrednijih belgijskih golubova, "New Kim 3", prodat je na onlajn aukciji za 400.000 evra, čime je postao treći najskuplji golub u istoriji.

Kupac je iz Kine, gde je interesovanje za vrhunske belgijske golubove u poslednjim godinama u značajnom porastu, prenosi belgijski javni servis VRT. "New Kim 3" je u srodstvu sa "New Kim", najskupljim golubom na svetu, koji je 2020. godine prodat za 1,6 miliona evra. Ovog goluba odgajila je porodica iz Flandrije, a u roku od 42 dana, "New Kim 3" je postigao četiri visoka mesta u trkama na srednjim razdaljinama, od 450 do 600 kilometara, što je omogućilo njegovu