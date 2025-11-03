Prekinuli emisiju zbog Ljube Aličića: Sve išlo uživo, evo šta je zadesilo pevača

Telegraf pre 3 sata
Prekinuli emisiju zbog Ljube Aličića: Sve išlo uživo, evo šta je zadesilo pevača

Pevač narodne muzike, Ljuba Aličić, gostovao je u emisiji "Premijera - vikend specijal", gde ga je sačekalo iznenađenje, zbog kog je bio na ivici suza.

Dok je pričao o svom životu i poslu, voditelji su ga u jednom trenutku prekinuli, što je njena na prvu zbunilo. Ljuba Aličić napunio je 70 godina, pa su se potrudili da to obeleže i u emisiji. Voditeljka je u studio ušetala sa tortom u rukama, što je pevača posebno dirnulo, umalo je zaplakao od sreće, pa su nakratko napravili pauzu. Inače, Ljuba Aličić je sa suprugom Željanom je 43 godina u braku, a kako kaže, njihova ljubav i danas traje i veoma su srećni. - Ja se
