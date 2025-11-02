Masovni napad na Ukrajinu: Skoro 60.000 ljudi u mraku, ima mrtvih: Donjecka oblast ostala bez struje zbog brutalnog udara (video)

Blic pre 1 sat
Masovni napad na Ukrajinu: Skoro 60.000 ljudi u mraku, ima mrtvih: Donjecka oblast ostala bez struje zbog brutalnog udara…

Dve osobe su poginule, a tri su povređene u ruskim napadima na Odesu, a prema zvaničnim informacijama, usled napada došlo je do požara na parkingu.

Šef Odeske regionalne vojne administracije Oleg Kiper precizirao da je još dvoje ljudi povređeno u noćašnjem napadu, preneo je Ukrinform. Jedan od povređenih je hospitalizovan zbog opekotina, a njegovo stanje je ocenjen kao umereno ozbiljno. Donjecka oblast u Ukrajini ostala je danas bez struje nakon napada ruskih snaga na energetsku infrastrukturu Ukrajine, dok su delimična isključenja zabeležena u Zaporoškoj, Harkovskoj i Černigovskoj oblasti, saopštilo je
