Ukrajinsko tužilaštvo: U ruskom napadu poginulo šest osoba, među njima dvoje dece

N1 Info pre 2 sata  |  Beta/AFP
Ukrajinsko tužilaštvo: U ruskom napadu poginulo šest osoba, među njima dvoje dece

Najmanje šest osoba je noćas poginulo, među kojima dvoje dece, u ruskim napadima raketama i dronovima na Ukrajinu, saopštilo je ukrajinsko državno tužilaštvo. "Ruske snage su napale Dnjepropetrovsku oblast (istok) i Odesku oblast (jug).

Šest ljudi je poginulo, uključujući dvoje dece", navodi se u saopštenju na Telegramu. Ukrajinske vlasti su saopštile i da je zbog ruskog napada na južnu Zaporošku oblast oko 58.000 domova ostalo bez struje. Od 2022. godine, ruske snage napadaju infrastrukturu, primoravajući tako Ukrajinu da ograniči snabdevanje električnom energijom.
