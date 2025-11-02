Neobična presuda u Francuskoj: Vlasnica mačka kažnjena jer joj se ljubimac šetao po komšiluku

U Francuskoj je nedavno doneta neobična presuda, jedna vlasnica mačke morala je da plati kaznu od 1.250 evra jer joj se ljubimac šetao po komšiluku, preneo je danas list Pari mač (Paris Match).

Vlasnica mačka Remija, u listu pomenuta samo kao Dominik (Dominique), koja živi u Agdu, malom mestu na jugu Francuske, bila je neprijatno iznenađena kada je dobila pismenu sudsku presudu sa kaznom, zbog toga što se Remi šetao u dvorištu komšije. Mnogi vlasnici krznatih ljubimaca koji žive u kućama često ostavljaju svojim mačkama slobodu da se šetaju po komšiluku u potrazi za društvom, mestom za dremku, ili da ulove neki sitan plen. Komšija vlasnice Remija je podneo