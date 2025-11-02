Došlo je vreme za promenu: Srđan Blagojević napušta klupu Partizana

Euronews pre 4 sati  |  Autor: Euronews.rs
Došlo je vreme za promenu: Srđan Blagojević napušta klupu Partizana

Srđan Blagojević nije više trener fudbalera Partizana, saopštio je danas beogradski klub. "Na predlog potpredsednika za sportska pitanja, Predraga Mijatovića, Upravni odbor Fudbalskog kluba Partizan doneo je odluku o smeni trenera prvog tima, Srđana Blagojevića.

U naredne dve utakmice, do reprezentativne pauze, ekipu će predvoditi pomoćni treneri Marko Jovanović i Đorđije Ćetković, a o daljim odlukama javnost će biti obaveštena tokom reprezentativne pauze", navodi se u saopštenju Partizana. Fudbalski klub Partizan se zahvaljuje Blagojeviću na dosadašnjem radu i želi mu mnogo uspeha u nastavku karijere, dodaje se u saopštenju kluba iz Humske. "Crno-beli" su na prethodna dva meča u svim takmičenjima doživeli dva poraza.
