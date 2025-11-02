(Anketa) Da li je Partizan pogrešio što je otpustio Srđana Blagojevića?

Telegraf pre 5 sati  |  Telegraf.rs
(Anketa) Da li je Partizan pogrešio što je otpustio Srđana Blagojevića?

Fudbalski klub Partizan je odlučio da smeni trenera Srđana Blagojevića posle poraza u Superligi Srbije od Čukaričkog (4:1), što je došlo samo nekoliko dana posle ispadanja iz Kupa Srbije od Mačve u Šapcu (2:0).

Nije časio časa Partizan, već su na predlog Predraga Mijatovića uručili otkaz svom treneru, koji je zimus i stigao u Humsku. On je tokom svog mandata u Partizanu vodio ekipu na 30 utakmica u Superligi Srbije, a zabeležio je 19 pobeda, uz šest remija i pet poraza. U ovoj sezoni je u 13 kola skupio 10 pobeda, jedan remi i dva poraza, dok je i u Evropi bio pristojan reprezent Srbije. On je sa Partizanom iz šest mečeva uspeo da zabeleži četiri pobede, ali je izostala
