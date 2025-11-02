Partizan smenio Blagojevića!

Sportski žurnal pre 19 minuta
Partizan smenio Blagojevića!

U naredne dve utakmice, do reprezentativne pauze, ekipu će predvoditi pomoćni treneri Marko Jovanović i Đorđije Ćetković

Posle dva kiksa, ispadanja u šesnaestini Kupa Srbije nakon poraza od prvoligaša Mačve i sinoć izgubljenog meča u 14. kolu Super lige od Čukaričkog na Banovom brdu (4:1), Partizan je smenio trenera Srđana Blagojevića! - Na predlog potpredsednika za sportska pitanja, gospodina Predraga Mijatovića, Upravni odbor Fudbalskog kluba Partizan doneo je odluku o smeni trenera prvog tima, gospodina Srđana Blagojevića. U naredne dve utakmice, do reprezentativne pauze, ekipu će
