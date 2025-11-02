Bolomboj zapalio navijače: Evo malo lepih vesti za Zvezdu nakon šokantnog poraza od Spartaka! (foto)

Njegov povratak se očekuje uskoro Tokom poraza Crvene zvezde od Spartaka u Subotici 85:80 u 5. kolu ABA lige, Džoel Bolomboj se javio na Instagramu porukom „Hajdemo!“, dok se oporavlja od teške povrede i očekuje povratak u Beograd.

Bolomboj je povredu zadobio u susretu protiv Budućnosti iz Podgorice, prošao je operaciju i nedavno izvadio pločicu iz noge, a njegovo prisustvo uskoro će pojačati Zvezdinu ekipu. Zvezda je na ovom meču odmarala ključne igrače, uključujući Čimu Monekea i Kodija Milera Mekintajera, dok Džordan Nvoru takođe nije nastupio, što je omogućilo veću minutažu drugim članovima tima. Poruka Džoela Bolomboja tokom susreta razveselila je navijače, koji ga dugo priželjkuju na