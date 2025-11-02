Horor u vozu u Engleskoj: Nožem ubadali ljude - više povređenih, dve osobe uhapšene

Kurir pre 2 sata
Horor u vozu u Engleskoj: Nožem ubadali ljude - više povređenih, dve osobe uhapšene

Više ljudi je izbodeno nožem u vozu za Kembridžšir, koji je od Londona udaljen oko 80 kilometara, nakon čega su uhapšene dve osobe, prenose britanski mediji.

Incident se dogodio između stanica Stivenidž i Peterborou, sve železničke linije su bile u prekidu zbog incidenta, a Železnička kompanija LNER pozvala je ljude da "ne putuju" zbog "velikih poremećaja" u saobraćaju koji su posledica višestrukih ubadanja nožem u vozu za Hantingdon u Kembridžširu, prenosi BBC. Više od 30 naoružanih policajaca nalazi se na licu mesta, a do sada nisu objavljeni detalji o tome koliko je ljudi izbodeno nožem, niti koliko su ozbiljne
Blic pre 2 sata
