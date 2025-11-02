Muškarac iz Piterboroa tretira se kao jedini osumnjičeni za napad nožem u vozu u Britaniji

Britanska policija saopštila je danas da se 32-godišnji muškarac iz Piterboroa sada tretira kao jedini osumnjičeni za napad nožem na 10-oro ljudi u vozu za Kembridžšir.

Policija je ranije saopštila da su uhapsili 32-godišnjeg tamnoputog britanskog državljanina i 35-godišnjeg muškarca, britanskog državljanina karipskog porekla, ali je drugi uhapšeni pušten, prenosi Skaj njuz. Prvobitno je bilo prijavljeno da je on bio umešan u napad, ali nakon provera policija je saopštila da nije bio uključen. Muškarac (32) je uhapšen pod sumnjom za pokušaj ubistva i nalazi se i dalje u policijskom pritvoru. Policija navodi da je osumnjičeni ušao