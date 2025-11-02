Muškarac iz Piterboroa tretira se kao jedini osumnjičeni za napad nožem u vozu u Britaniji

Telegraf pre 2 sata  |  Telegraf.rs/Tanjug
Muškarac iz Piterboroa tretira se kao jedini osumnjičeni za napad nožem u vozu u Britaniji

Britanska policija saopštila je danas da se 32-godišnji muškarac iz Piterboroa sada tretira kao jedini osumnjičeni za napad nožem na 10-oro ljudi u vozu za Kembridžšir.

Policija je ranije saopštila da su uhapsili 32-godišnjeg tamnoputog britanskog državljanina i 35-godišnjeg muškarca, britanskog državljanina karipskog porekla, ali je drugi uhapšeni pušten, prenosi Skaj njuz. Prvobitno je bilo prijavljeno da je on bio umešan u napad, ali nakon provera policija je saopštila da nije bio uključen. Muškarac (32) je uhapšen pod sumnjom za pokušaj ubistva i nalazi se i dalje u policijskom pritvoru. Policija navodi da je osumnjičeni ušao
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

(Video) Ljudi izbodeni nožem u vozu! Užasan napad u Engleskoj, devetoro se bori za život: "Scene su stravične"

(Video) Ljudi izbodeni nožem u vozu! Užasan napad u Engleskoj, devetoro se bori za život: "Scene su stravične"

Blic pre 1 sat
(Video, foto) novi detalji masovnog ubadanja u vozu u Engleskoj: Napadač uzvikivao samo dve reči pre nego što je savladan…

(Video, foto) novi detalji masovnog ubadanja u vozu u Engleskoj: Napadač uzvikivao samo dve reči pre nego što je savladan, povređeno 11 ljudi

Blic pre 2 sata
Tamnoputi Britanac osumnjičen je za napad Nožem je izubadao desetoro ljudi

Tamnoputi Britanac osumnjičen je za napad Nožem je izubadao desetoro ljudi

Dnevnik pre 1 sat
Britanska policija tvrdi da napad u vozu nije bio teroristički (video)

Britanska policija tvrdi da napad u vozu nije bio teroristički (video)

Politika pre 1 sat
Muškarac iz Piterboroa tretira se kao jedini osumnjičeni za napad nožem u vozu

Muškarac iz Piterboroa tretira se kao jedini osumnjičeni za napad nožem u vozu

Euronews pre 2 sata
"Pojavili su se ljudi obliveni krvlju, kao u horor filmu..." Monstrumi u vozu izboli ogroman boj putnika

"Pojavili su se ljudi obliveni krvlju, kao u horor filmu..." Monstrumi u vozu izboli ogroman boj putnika

Alo pre 2 sata
Britanska policija tvrdi da napad u vozu nije bio teroristički, uhapšena dvojica osumnjičenih

Britanska policija tvrdi da napad u vozu nije bio teroristički, uhapšena dvojica osumnjičenih

Danas pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Velika Britanijavoz

Svet, najnovije vesti »

Završen drugi krug lokalnih izbora u Severnoj Makedoniji: Vode kandidati ove stranke, evo gde je izlaznost najveća

Završen drugi krug lokalnih izbora u Severnoj Makedoniji: Vode kandidati ove stranke, evo gde je izlaznost najveća

Blic pre 36 minuta
"Zovu se nekritičke eksplozije": Oglasio se ministar o Trampovom testiranju nuklearnog oružja: "Ovo su testovi sistema"

"Zovu se nekritičke eksplozije": Oglasio se ministar o Trampovom testiranju nuklearnog oružja: "Ovo su testovi sistema"

Blic pre 15 minuta
UN pomažu Jamajci gde je broj žrtva najjačeg uragana porastao na 28

UN pomažu Jamajci gde je broj žrtva najjačeg uragana porastao na 28

Danas pre 1 sat
"Si zna šta ga čeka ako ih napadne": Tramp uputio oštru poruku kineskom lideru: "Razume posledice..."

"Si zna šta ga čeka ako ih napadne": Tramp uputio oštru poruku kineskom lideru: "Razume posledice..."

Blic pre 1 sat
Analizira Politico: „Hrabar vođa u ratu, ali postoji i tamna strana vladavine Zelenskog“

Analizira Politico: „Hrabar vođa u ratu, ali postoji i tamna strana vladavine Zelenskog“

Danas pre 2 sata