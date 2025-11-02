Naložena obdukcija pacijentkinje koja je preminula u nikšićkoj bolnici: Oglasio se direktor - "lekari se više od sat vremena borili da joj spasu život"

Direktor Opšte bolnice Nikšić, Zoran Mrkić, potvrdio je za RTCG da je zatražena obdukcija 38-godišnje žene koja je prekjuče ujutru preminula u toj bolnici.

On je objasnio da je pacijentkinja bolovala od niza hroničnih bolesti i da je na bolničkom lečenju bila već 15 dana. „Njoj je pozlilo oko 4.20 ujutru. Više od sat vremena lekari su se borili da joj spasu život“, rekao je Mrkić. Demantovao je navode dela medija koji su objavili da je pacijentkinja pronađena mrtva na podu. Kurir.rs/RTCG