Orban: Predlog Brisela da 20 odsto budžeta ide Ukrajini je put u propast

Kurir pre 11 minuta  |  Agencije
Orban: Predlog Brisela da 20 odsto budžeta ide Ukrajini je put u propast

Premijer Mađarske Viktor Orban izjavio je danas da je predlog Brisela da 20 odsto narednog budžeta Evropske unije bude namenjeno Ukrajini "put u propast".

On je na svom nalogu na mreži "Iks" pojasnio da Brisel nema svoj novac, već koristi novac zemalja članica za finansiranje rata u Ukrajini. "Predlaže se da više od 20 odsto sledećeg budžeta EU ide Ukrajini dok je evropska ekonomija u velikim problemima. Finansiranje rata povećanjem duga i poreza nije strategija, već put u propast. Vreme je za mir, vreme je za obnovu Evrope", naglasio je Orban. Kurir.rs/Agencije
Otvori na kurir.rs

Pročitajte još

"Vojska je potpuno spremna": Kim Džong Un izvršio inspekciju borbene gotovosti jedinice za specijalne operacije

"Vojska je potpuno spremna": Kim Džong Un izvršio inspekciju borbene gotovosti jedinice za specijalne operacije

Blic pre 45 minuta
Poznajem Putina, znam da želi celu Ukrajinu

Poznajem Putina, znam da želi celu Ukrajinu

Radar pre 2 sata
Obama podržao Mamdanija u trci za gradonačelnika Njujorka

Obama podržao Mamdanija u trci za gradonačelnika Njujorka

Politika pre 2 sata
Kim Džong Un: Severna Koreja spremna da brani suverenitet svim sredstvima

Kim Džong Un: Severna Koreja spremna da brani suverenitet svim sredstvima

Politika pre 1 sat
Deca ginu, a ona zgrće milione: Zaharova profitirala od rata u Ukrajini, kupila luksuzan stan u centru Moskve, a uz nju se…

Deca ginu, a ona zgrće milione: Zaharova profitirala od rata u Ukrajini, kupila luksuzan stan u centru Moskve, a uz nju se grebe i muž

Blic pre 4 sati
Zelenski: Ukrajina će obezbediti 100 odsto potrebnih sredstava za uvoz prirodnog gasa

Zelenski: Ukrajina će obezbediti 100 odsto potrebnih sredstava za uvoz prirodnog gasa

Danas pre 3 sata
Sve gori u sumskoj oblasti Ruski napad "iskanderom" na Nikolajev (foto/video)

Sve gori u sumskoj oblasti Ruski napad "iskanderom" na Nikolajev (foto/video)

Alo pre 1 dan

Ključne reči

PorezEvropska UnijaBudžetUkrajinaBriselEUMađarskaViktor Orban

Svet, najnovije vesti »

Orban: Predlog Brisela da 20 odsto budžeta ide Ukrajini je put u propast

Orban: Predlog Brisela da 20 odsto budžeta ide Ukrajini je put u propast

Kurir pre 11 minuta
Sklonište: Palestinci bez krova nad glavom, sklonili se u kuću Jasera ​​Arafata u Gazi

Sklonište: Palestinci bez krova nad glavom, sklonili se u kuću Jasera ​​Arafata u Gazi

Kurir pre 11 minuta
Al Džazira o komemorativnom skupu u Novom Sadu: Pad nadstrešnice simbol duboko ukorenjene korupcije

Al Džazira o komemorativnom skupu u Novom Sadu: Pad nadstrešnice simbol duboko ukorenjene korupcije

Danas pre 1 sat
"Vojska je potpuno spremna": Kim Džong Un izvršio inspekciju borbene gotovosti jedinice za specijalne operacije

"Vojska je potpuno spremna": Kim Džong Un izvršio inspekciju borbene gotovosti jedinice za specijalne operacije

Blic pre 45 minuta
Zaraženi laboratorijski majmuni pobegli: Imaju polno prenosive bolesti i koronu: "Još jedan je na slobodi" (video)

Zaraženi laboratorijski majmuni pobegli: Imaju polno prenosive bolesti i koronu: "Još jedan je na slobodi" (video)

Blic pre 31 minuta