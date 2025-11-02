Posle petomesečne obustave: Aviokompanija "Austrijan erlajns" danas nastavlja letove za Iran

Kurir pre 13 minuta  |  Beta
Aviokompanija Austrijan erlajns saopštila je da će danas nastaviti letove za Teheran, posle gotovo petomesečne obustave izazvane iransko-izraelskim sukobom.

Nemačka aviokompanija Lufthanza takođe namerava da nastavi letove za Teheran počev od decembra, dodajući da će tačan datum nastavka biti naknadno saopšten. Austrijan erlajns je naveo da će njihov prvi let za Teheran biti organizovan danas u 19.35 časova. Bezbednosni tim aviokompanije nastavlja da "pažljivo prati dešavanja u celom regionu", navodi se u saopštenju i dodaje da "bezbednost posade i putnika ostaje glavni prioritet".
Kurir pre 13 minuta
