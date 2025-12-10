NBS potvrđuje stabilnost deviznog tržišta uprkos sezonskom porastu potražnje za evrom

Naslovi.ai pre 44 minuta

NBS ističe da nestašice evra nema, a povećana tražnja je posledica sezonskih kretanja i ekonomskih faktora.

Narodna banka Srbije (NBS) preduzela je mere za nesmetano snabdevanje banaka i menjačnica evrom i drugim stranim valutama, održavajući stabilnost deviznog tržišta uprkos povećanoj tražnji. Nestašica evra i drugih valuta ne postoji, a poslovne banke i menjačnice imaju dovoljne količine efektivnog novca.

NBS poziva građane da prijave zloupotrebe i ističe da su menjački poslovi mogući u oba smera bez ograničenja. Izvršni odbor je izmenio propise radi olakšanja snabdevanja efektivom.

Povećana potražnja za evrom poslednjih nedelja delom je rezultat sezonskih kretanja i ekonomskih faktora, uključujući informacije vezane za kompaniju NIS. NBS potvrđuje da nestašice evra nema i da devizno tržište ostaje stabilno.